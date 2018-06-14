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Медведев предложил повысить ставку НДС до 20%
Опубликована: Сегодня 15:34 Правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.
Он подчеркнул, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги сохранятся. «Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», - добавил Медведев.
Отмечается, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей ежегодно.