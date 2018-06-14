Медведев предложил повысить ставку НДС до 20%

Опубликована: Сегодня 15:34



фото: om-saratov.ru фото: om-saratov.ru

Он подчеркнул, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги сохранятся. «Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», - добавил Медведев.Отмечается, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей ежегодно.