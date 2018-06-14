В Удмуртии пьяный глава МО предлагал взятку сотрудникам ГИБДД

Опубликована: Сегодня 16:46



фото: ipboss.guru фото: ipboss.guru

15 мая 2015 года пьяного экс-чиновника на 47 километре автодороги «п. Игра - г. Глазов» остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина неоднократно предлагал им 30 тыс рублей за не освидетельствование его на состояние алкогольного опьянения и не составление в отношении него протокола об административном правонарушении, и положил деньги на панель в салоне служебного автомобиля.Сотрудники полиции принять деньги отказались и задержали нетрезвого водителя.В судебном заседании подсудимый вину не признавал, выдвигал различные версии: изначально о том, что сотрудники ГИБДД спровоцировали его на дачу взятки, а после, что деньги вообще передал не он.Суд назначил бывшему главе администрации наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей. В настоящий момент приговор суда в законную силу не вступил.