В Ижевске школьники отравились на уроке принесенными одноклассницей таблетками

Опубликована: 14 Июня 2018 г. 17:55



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Пятеро восьмиклассников были госпитализированы с отравлением различной степени тяжести лекарственным средством «Баклофен». Дети употребили таблетки во время уроки музыки. Лекарственное средство принесла в школу одна из школьниц, которая получила его от бабушки в связи с жалобами на головную боль.В настоящее время все школьники выписаны из лечебного учреждения, их здоровью ничего не угрожает.