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В Ижевске школьники отравились на уроке принесенными одноклассницей таблетками
Опубликована: 14 Июня 2018 г. 17:55 В Ижевске пятеро школьников на уроке музыки отравились принесенными одноклассницей таблетками. Случай произошел 28 апреля этого года в среднеобразовательной школе №68.
Пятеро восьмиклассников были госпитализированы с отравлением различной степени тяжести лекарственным средством «Баклофен». Дети употребили таблетки во время уроки музыки. Лекарственное средство принесла в школу одна из школьниц, которая получила его от бабушки в связи с жалобами на головную боль.
В настоящее время все школьники выписаны из лечебного учреждения, их здоровью ничего не угрожает.
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