Правительство одобрило повышение пенсионного возраста

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: news2world.net
Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Как напоминают «Известия», в настоящее время женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Осуществление реформы начнется в 2019 году с переходным периодом. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.

Работники с большим стажем (от 40 лет для женщин и от 45 для мужчин) смогут выйти на пенсии досрочно — на два года раньше установленного пенсионного возраста. Кроме того, новая реформа позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей в год.


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