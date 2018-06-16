Правительство одобрило повышение пенсионного возраста

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: news2world.net фото: news2world.net

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Осуществление реформы начнется в 2019 году с переходным периодом. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.Работники с большим стажем (от 40 лет для женщин и от 45 для мужчин) смогут выйти на пенсии досрочно — на два года раньше установленного пенсионного возраста. Кроме того, новая реформа позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей в год.