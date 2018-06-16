К середине июня в Удмуртии официально открыты три пляжа

Опубликована: Сегодня 09:35



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На сегодняшний день в республике официально открыты 3 пляжа: в Ижевске на городском пруду, в Глазове на р. Чепца и в п. Ува - «Санаторий Ува».В соответствии с решением заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики органам местного самоуправления в Удмуртской Республике рекомендовано предусмотреть оборудование пляжей на подведомственных территориях, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.