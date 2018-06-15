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Житель Удмуртии попал под уголовную ответственность после обязательных работ
Опубликована: Сегодня 10:46 За неуплату алиментов приставы возбудили уголовное дело в отношении жителя Якшур-Бодьинского района, задолжавшему своему ребёнку 61 тыс рублей. Официально мужчина не трудоустраивался, долг не оплачивал.
В результате судебный пристав-исполнитель Якшур-Бодьинского районного отдела направил документы о привлечении должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ в суд. Мужчину привлекли к обязательным работам: он исправно наводил порядок на улицах, в общей сложности отработал 20 часов, но соответствующих выводов не сделал.
Уйти от родительской ответственности неблагоразумный отец пытался ежемесячными выплатами в размере 2-3 тыс рублей. В течение шести месяцев мужчина переводил на счёт ребёнка незначительные суммы, полагая, что таким образом сможет избежать уголовной ответственности.
На сегодняшний день в Якшур-Бодьинском районном отделе судебных приставов Удмуртской Республики на исполнении находится 162 производства о взыскании задолженности по алиментным обязательствам.