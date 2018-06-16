Налоговая служба получит право следить за перемещением средств на счетах россиян

Опубликована: Сегодня 11:57

фото: mestozhitelstva.ru
С 1 июля 2018 года вступают в силу поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ, которые регламентируют предоставление банками информации о движении средств на банковских картах налоговой службе. Как пишет 1rre, новые изменения коснутся даже безобидных продаж на сайтах бесплатных объявлений, которые будут облагаться налогом и других поступлений средств, которые нужно будет подтвердить.

Поправки в НК РФ несут в себе задачу выявления доходов физических лиц, которые подлежат налогообложению. Поступления на банковские карты, которые будут признаны доходом, налогооблагаемые, а за неуплату налога – штраф.

Если средства не являются доходом, то это еще нужно подтвердить. Например, возврат долга, который не признается прибылью физического лица. Если доказать отсутствие дохода не получится, то налоговая служба получит право взыскать штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и сам налог.

Самый распространенный случай укрытия дохода при помощи банковских карт – это сдача жилья в аренду. С регулярных переводов на карту, которые приходят от арендатора на счет, должен взиматься налог, поэтому такая ситуация в первую очередь попадет под прицел налоговой. Что касается суммы перевода, то она не имеет никакого значения.

С 1 июля банковские учреждения все данные по счетам своих клиентов будут передавать в ФНС. Налоговая служба в то же время имеет доступ к базе данных по всем объектам недвижимости населения. Сопоставив эти возможности, у налоговиков появится возможность бороться с укрытием от уплаты налогов.

Гражданам, которым регулярно приходит зарплата на банковскую карту, но они официально не зарегистрированы, тоже придется платить налоги.


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