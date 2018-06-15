Жителя Сарапула осудили за дачу взятки полицейскому

Опубликована: Сегодня 13:12

фото: regionsamara.ru
Житель Сарапула заплатит штраф 120 тысяч рублей за дачу взятки сотруднику полиции. Также у Султонбека Кодирова конфисковали в собственность государства 40 тыс рублей, являвшиеся предметом взятки.

В апреле 2018 года в принадлежащем осужденному магазине «Планета одежды и обуви» сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие. Правоохранители выявили факт реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

«11 апреля 2018 года осужденный, находясь в служебном кабинете МО МВД России «Сарапульский» передал сотруднику полиции взятку в виде денег в размере 40 000 рублей за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, прекращение административного производства, и не привлечение его к административной ответственности, то есть за совершение заведомо незаконных действий и бездействие», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сотрудник полиции о данном факте незамедлительно сообщил руководству, и взяткодатель был задержан.


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