В Ижевске нашли «резиновый дом» с десятью прописанными узбеками

Опубликована: Сегодня 14:34



фото: ca-portal.ru фото: ca-portal.ru

Собственник указанного жилья сообщил, что фактически никто из указанных иностранных граждан в его доме никогда не проживал, и что все они зарегистрированы на возмездной основе, без намерения на дальнейшее проживание.Отсутствие иностранных граждан по указанному адресу показал, что иностранцы там не проживают, что подтвердили и соседи по улице.По результатам проверки собственник дома привлечена к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении), все незаконно зарегистрированные иностранные граждане сняты с регистрационного учета.