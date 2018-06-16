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В Ижевске нашли «резиновый дом» с десятью прописанными узбеками
Опубликована: Сегодня 14:34 Прокуратура Первомайского района Ижевска совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции провела проверку по выявлению фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Было установлено, что по ул. Пионерская, 35 зарегистрированы по месту пребывания 10 граждан Узбекистана.
Собственник указанного жилья сообщил, что фактически никто из указанных иностранных граждан в его доме никогда не проживал, и что все они зарегистрированы на возмездной основе, без намерения на дальнейшее проживание.
Отсутствие иностранных граждан по указанному адресу показал, что иностранцы там не проживают, что подтвердили и соседи по улице.
По результатам проверки собственник дома привлечена к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении), все незаконно зарегистрированные иностранные граждане сняты с регистрационного учета.