Более 10 млдр рублей задолжали жители Удмуртии по исполнительным производствам

Опубликована: Сегодня 15:51

фото: polit.ru
На сегодняшний день на исполнении в УФССП России по Удмуртской Республике находится 55,8 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитным обязательствам с физических лиц на общую сумму 10 млдр рублей. Юридические лица задолжали на сегодняшний день 852 млн рублей по 409 исполнительным документам.

В большинстве случаев в рамках исполнительных производств судебные приставы применяют меры принудительного взыскания, связанные с арестом, изъятием и реализацией имущества.

Так, в Киясовском районе мужчина взял кредит 264 тыс рублей, а в качестве залогового имущества выставил принадлежащий ему на праве собственности коровник. Обязательства по кредиту должник не выполнял, в результате банк обратился в суд. В рамках исполнительного производства произведена оценка имущества, документы переданы на реализацию в Росимущество. Мужчина, вложивший в ремонт коровника значительную сумму, предпочёл погасить задолженность до проведения торгов.

А жительница Ижевска не рассчитала свои финансовые возможности, приобретая в кредит автомобиль «Kia Optima». Задолжавшая банку 973 тыс рублей женщина скрывала иномарку от кредитного учреждения и судебных приставов, но автомобиль обнаружили с помощью дорожного комплекса «Автоураган-ВСМ».


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