Небольшие дожди ожидаются 16 июня в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:32



фото: oboi-na-stol.com фото: oboi-na-stol.com

Небольшие дожди пройдут ночью преимущественно по восточным и центральным районам республики. Температура воздуха опустится до +4..+9°С.Днем 16 июня местами также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный 9-14 м/с. Столбики термометров поднимутся до +12...+17°С.