Небольшие дожди ожидаются 16 июня в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:32

фото: oboi-na-stol.com
Небольшие дожди ожидаются ближайшей ночью и завтра днем в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Небольшие дожди пройдут ночью преимущественно по восточным и центральным районам республики. Температура воздуха опустится до +4..+9°С.

Днем 16 июня местами также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный 9-14 м/с. Столбики термометров поднимутся до +12...+17°С.


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