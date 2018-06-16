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Небольшие дожди ожидаются 16 июня в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 17:32 Небольшие дожди ожидаются ближайшей ночью и завтра днем в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Небольшие дожди пройдут ночью преимущественно по восточным и центральным районам республики. Температура воздуха опустится до +4..+9°С.
Днем 16 июня местами также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный 9-14 м/с. Столбики термометров поднимутся до +12...+17°С.