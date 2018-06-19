За кражу велосипедов ижевчанин заплатит штраф 15 тыс рублей

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 08:30

фото: ti71.ru
За кражу двух велосипедов 31-летний житель Ижевска заплатит штраф. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, в марте 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения украл велосипед из подъезда одного из домов по улице Холмогорова, а через несколько дней - еще один велосипед с лестничной площадки соседнего дома.

В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал. Судья учел, что обвиняемый ранее не судим, и с учетом смягчающих обстоятельств пришел к выводу, что достаточно эффективной и способствующей исправлению и перевоспитанию мерой уголовного воздействия является наказание в виде штрафа в размере 15 тыс рублей.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда в полном объеме – в сумме 25 тыс рублей.


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