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За кражу велосипедов ижевчанин заплатит штраф 15 тыс рублей
Опубликована: 18 Июня 2018 г. 08:30 За кражу двух велосипедов 31-летний житель Ижевска заплатит штраф. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, в марте 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения украл велосипед из подъезда одного из домов по улице Холмогорова, а через несколько дней - еще один велосипед с лестничной площадки соседнего дома.
В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал. Судья учел, что обвиняемый ранее не судим, и с учетом смягчающих обстоятельств пришел к выводу, что достаточно эффективной и способствующей исправлению и перевоспитанию мерой уголовного воздействия является наказание в виде штрафа в размере 15 тыс рублей.
Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда в полном объеме – в сумме 25 тыс рублей.