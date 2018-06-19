За кражу велосипедов ижевчанин заплатит штраф 15 тыс рублей

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 08:30



фото: ti71.ru фото: ti71.ru

В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал. Судья учел, что обвиняемый ранее не судим, и с учетом смягчающих обстоятельств пришел к выводу, что достаточно эффективной и способствующей исправлению и перевоспитанию мерой уголовного воздействия является наказание в виде штрафа в размере 15 тыс рублей.Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда в полном объеме – в сумме 25 тыс рублей.