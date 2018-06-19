Улицы Ижевска перестали убирать с 15 июня из-за многомиллионных долгов города

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 11:52



фото: izh.ru фото: izh.ru

«За февраль с нами расчет был произведен с просрочкой, сейчас, соответственно, за март оплата не произведена и не планируется, насколько мне известно <…>. Предприятие несет убытки, поэтому я принял решение приостановить работы», - пояснил Алексей Красноперов. Однако предприятие продолжает работать в штатном режиме, выполнять ямочный ремонт на дорогах, а также устранять аварийные дефекты.«На сегодняшний день мусор с улично-дорожной сети не вывозится, мы можем уже наутро наблюдать, что мусорки переполнены <…> мы не подметаем, не моем дорожную часть», - рассказал Красноперов информагентству.Отмечается, что помимо этого город имеет задолженность перед предприятием за 2017 год в общей сумме около 115 млн рублей.