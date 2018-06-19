Ижевские полицейские вернули домой пятилетнего мальчика

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 13:17



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К указанному месту незамедлительно был направлен наряд полиции. Мальчик не смог сообщить полицейским адрес, где проживает, однако сказал, что живет неподалеку и может показать.Спустя несколько минут полицейские были в квартире, где проживает мальчик и передали ребенка матери. Она пояснила, что сын гулял во дворе с приятелями, а почему ушел – сказать затрудняется.По данному факту проведена проверка, по итогам которой мать малолетнего ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).