Ижевские полицейские вернули домой пятилетнего мальчика

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 13:17

фото: balakovolife.ru
Ижевские полицейские вернули домой пятилетнего мальчика благодаря бдительной ижевчанке. Женщина вечером 17 июня заметила ребенка, который катался на велосипеде на проспекте Фалалеева.

К указанному месту незамедлительно был направлен наряд полиции. Мальчик не смог сообщить полицейским адрес, где проживает, однако сказал, что живет неподалеку и может показать.

Спустя несколько минут полицейские были в квартире, где проживает мальчик и передали ребенка матери. Она пояснила, что сын гулял во дворе с приятелями, а почему ушел – сказать затрудняется.

По данному факту проведена проверка, по итогам которой мать малолетнего ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).


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