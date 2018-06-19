Россия потратила на подготовку к ЧМ по футболу более 680 млрд рублей

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 14:33

фото: jourdom.ru
Россия потратила на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу более 680 млрд рублей ($11,6 млрд). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию JLL. Уточняется, что финальные расходы на 19 млрд рублей превысили изначально запланированные в 2013 году.

Согласно подсчетам JLL , большая часть средств - 437,8 млрд рублей (71%) - была выделена из госбюджета. Основной объем инвестиций пришелся на спортивные объекты (265 млрд руб.) и транспортную инфраструктуру (228 млрд руб.).

По совокупным расходам Россия стала лидером среди всех стран - хозяек мировых футбольных первенств за последние 10 лет. Сопоставимые расходы на футбольный турнир оказались лишь в Бразилии в 2014 году - $ 11,6 млрд. Меньше всех в 1998 году потратила Франция - всего $2 млрд руб.

Россия также стала единственной из из всех стран-хозяек мировых футбольных первенств, построившая и основательно обновившая все 12 стадионов. По расходом на возведение футбольных арен наша страна также в числе лидеров - в совокупности на все стадионы было потрачено $4,5 млрд. Немного больше оказалось только у Южной Кореи и Японии в 2002 году - $4,6 млд. рублей. При этом в расчете на один стадион Россия оказалась рекордсменом, потратив в среднем на объект $380 млн долларов.

Чемпионат Мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.


Теги
Украина оружие финансы музыка выборы Сарапул конкурс промышленность Игра ветеран ИжГТУ США терроризм Голливуд преступление вода МВД мода наркотики пристав семья штраф депутат бюджет Воткинск молодежь пожар погода зоопарк полиция правительство школа пенсия Дмитрий Медведев туризм Россия инвалид физкультура Владимир Путин творчество торговля армия ЖКХ Завьялово алкоголь природа транспорт суд Глазов ГИБДД розыск технологии видео животные футбол образование дети занятость бизнес праздник звезда свадьба ремонт безопасность выставка банк МЧС телевидение Можга медицина Новый год/Рождество Ува здоровье убийство Ижевск лес Александр Волков Удмуртия кино спортсмен хоккей дороги Ижавто рейтинг Малая Пурга Интернет ДТП самолет фестиваль долг СМИ СКП Москва Госсовет УР прокуратура ГЖД строительство Балезино траур религия
Все теги
Яндекс.Погода