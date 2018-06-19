Россия потратила на подготовку к ЧМ по футболу более 680 млрд рублей

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 14:33



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Согласно подсчетам JLL , большая часть средств - 437,8 млрд рублей (71%) - была выделена из госбюджета. Основной объем инвестиций пришелся на спортивные объекты (265 млрд руб.) и транспортную инфраструктуру (228 млрд руб.).По совокупным расходам Россия стала лидером среди всех стран - хозяек мировых футбольных первенств за последние 10 лет. Сопоставимые расходы на футбольный турнир оказались лишь в Бразилии в 2014 году - $ 11,6 млрд. Меньше всех в 1998 году потратила Франция - всего $2 млрд руб.Россия также стала единственной из из всех стран-хозяек мировых футбольных первенств, построившая и основательно обновившая все 12 стадионов. По расходом на возведение футбольных арен наша страна также в числе лидеров - в совокупности на все стадионы было потрачено $4,5 млрд. Немного больше оказалось только у Южной Кореи и Японии в 2002 году - $4,6 млд. рублей. При этом в расчете на один стадион Россия оказалась рекордсменом, потратив в среднем на объект $380 млн долларов.Чемпионат Мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.