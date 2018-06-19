Синоптики Удмуртии предсказали неделю лета

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 15:41



фото: yandex.ru фото: yandex.ru

В среду, 20 июня, пройдут дожди, местами возможны грозы, усиление ветра. Температура воздуха поднимется до +20..+25°С.В четверг, 21 июня, незначительно похолодает: ночью прогнозируется +8..+13°С, днем +17..+22°С. Местами сохранятся небольшие дожди.В конце недели ожидается существенное повышение температуры, предварительно до +24..+29°С. В выходные дни осадков не ожидается.