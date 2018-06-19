Приехавший из Молдовы в Удмуртию разнорабочий до смерти избил собутыльника

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 16:56



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Ранее судимый 32-летний мигрант со знакомыми мужчиной и женщиной в доме в одной из деревень Глазовского района занимались строительными и бытовыми работами, и там же распивали спиртные напитки. Между женщиной и мужчиной, ее сводным братом, возник конфликт, в ходе которого мужчина стал наносить ей удары и оскорблять.Осужденный вступился за женщину, начал избивать кулаками собутыльника в область головы, груди, тела. Утром следующего работники проснулись и увидели, что инициатор конфликта лежит на диване без признаков жизни.Судом гражданину Молдовы назначено лишение свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима.