Приехавший из Молдовы в Удмуртию разнорабочий до смерти избил собутыльника

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 16:56

фото: vecherka74.ru
Гражданина Республики Молдовы, убившего в Удмуртии собутыльника, признали виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Ранее судимый 32-летний мигрант со знакомыми мужчиной и женщиной в доме в одной из деревень Глазовского района занимались строительными и бытовыми работами, и там же распивали спиртные напитки. Между женщиной и мужчиной, ее сводным братом, возник конфликт, в ходе которого мужчина стал наносить ей удары и оскорблять.

Осужденный вступился за женщину, начал избивать кулаками собутыльника в область головы, груди, тела. Утром следующего работники проснулись и увидели, что инициатор конфликта лежит на диване без признаков жизни.

Судом гражданину Молдовы назначено лишение свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима.


Теги
Дмитрий Медведев творчество ИжГТУ мода рейтинг спортсмен Балезино долг Ижевск армия МВД ремонт промышленность штраф Воткинск ГЖД телевидение Сарапул торговля строительство пожар дороги Игра пристав зоопарк Завьялово ветеран депутат Можга лес США банк терроризм выставка Малая Пурга правительство убийство траур бизнес прокуратура религия инвалид Интернет кино ЖКХ самолет медицина молодежь ГИБДД животные МЧС семья хоккей музыка пенсия безопасность занятость Госсовет УР выборы погода оружие алкоголь праздник Ижавто Москва здоровье Украина Глазов преступление розыск физкультура школа видео образование транспорт Удмуртия технологии природа финансы дети фестиваль Голливуд вода СМИ Владимир Путин суд СКП Александр Волков свадьба Новый год/Рождество конкурс наркотики туризм Россия бюджет ДТП звезда Ува полиция футбол
Все теги
Яндекс.Погода