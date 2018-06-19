Ижевчанку осудили за попытку незаконно получить материнский капитал

Опубликована: 18 Июня 2018 г. 18:06



фото: theins.ru фото: theins.ru

В 2006 году женщину лишили родительских прав в отношении малолетнего сына. Несмотря на это, летом 2017 года она, имея на иждивении малолетнюю дочь, решила получить материнский капитал, не имея на то законных оснований.«С этой целью, введя в заблуждение опекуна малолетнего сына, забрала у него свидетельство о рождении сына, и обратилась с заявлением в управление Пенсионного фонда в г.Ижевск для получения материнского капитала и предоставила два свидетельства о рождении, в том числе сына, в отношении которого лишена родительских прав», - сообщили в республиканской прокуратуре.Ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал. После этого женщина заключила договор купли-продажи земельного участка с гражданином, проживающем в Воткинском районе, и получила разрешение от администрации Воткинского района на строительство дома на купленном земельном участке.Для обналичивания средств материнского капитала ей вновь необходимо было предоставить свидетельства на рождение обоих детей. Однако, свидетельство о рождении сына она передала обратно опекуну. Тогда женщина обратилась в управление ЗАГС администрации Ижевска, где, введя в заблуждении специалиста управления, получила повторное свидетельство о рождении сына.Впоследствии сотрудники Пенсионного фонда выявили факт лишения женщины родительских прав в отношении сына, в связи с чем ее заявление на распоряжение средствами материнского капитала было отклонено, а также сообщено в правоохранительные органы.Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с применением условно, с испытательным сроком в 2 года.