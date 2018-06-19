Экс-директора культурно-спортивного центра «Можга» осудили за мошенничество

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: gupikp.ru фото: gupikp.ru

Женщина под видом оплаты ремонтных работ с использованием фиктивных договоров и актов выполненных работ, заключенных с родственником, незаконно получила деньги, начисленные бухгалтерией за выполненные работы по ремонту и покраске каруселей на общую сумму 19 тыс рублей.С учетом личности подсудимой, которая ранее не судима и положительных характеристик, судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 8 тыс рублей.