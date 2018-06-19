Экс-директора культурно-спортивного центра «Можга» осудили за мошенничество

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: gupikp.ru
Жительницу Можги, бывшего директора культурно-спортивного центра «Можга» осудили за мошенничество.

Женщина под видом оплаты ремонтных работ с использованием фиктивных договоров и актов выполненных работ, заключенных с родственником, незаконно получила деньги, начисленные бухгалтерией за выполненные работы по ремонту и покраске каруселей на общую сумму 19 тыс рублей.

С учетом личности подсудимой, которая ранее не судима и положительных характеристик, судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 8 тыс рублей.


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