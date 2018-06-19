Операция «Такси» проводится в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: taxilife.ru
С 18 по 22 июня 2018 года в Ижевске проводится оперативно-профилактического мероприятие «Такси». Его целью является устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием легковых автомобилей такси.

При проведении мероприятия автоинспекторы обратят внимание на соблюдение Правил дорожного движения водителями такси, наличие у водителей такси разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов, наличие на автомобиле опознавательных знаков и необходимых документов.

Также каждое легкового такси проверят на готовность к перевозке детей, а именно наличие детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.


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