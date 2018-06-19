Операция «Такси» проводится в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: taxilife.ru фото: taxilife.ru

При проведении мероприятия автоинспекторы обратят внимание на соблюдение Правил дорожного движения водителями такси, наличие у водителей такси разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов, наличие на автомобиле опознавательных знаков и необходимых документов.Также каждое легкового такси проверят на готовность к перевозке детей, а именно наличие детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.