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В одном из школьных лагерей Удмуртии нашли непригодную для питья воду
Опубликована: Сегодня 12:06 В Удмуртии по решению суда приостановлена деятельность оздоровительного лагеря на базе одной из школ Можгинского района.
При проведении плановой выездной проверки в МБОУ «Большепудгинская общеобразовательная школа» специалистами Роспотребнадзора обнаружены нарушения санитарного законодательства: горячая и холодная вода, отобранная на пищеблоке, по микробиологическим показателям не соответствует санитарным нормам.
«Данное нарушение создаёт угрозу для здоровья воспитанников и сотрудников данного учреждения, делает непригодной воду для питья, в связи с чем, деятельность летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе школы приостановлена судом на 30 суток», - сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.