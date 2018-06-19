В одном из школьных лагерей Удмуртии нашли непригодную для питья воду

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: nayada.dp.ua
В Удмуртии по решению суда приостановлена деятельность оздоровительного лагеря на базе одной из школ Можгинского района. 

При проведении плановой выездной проверки в МБОУ «Большепудгинская общеобразовательная школа» специалистами Роспотребнадзора обнаружены нарушения санитарного законодательства: горячая и холодная вода, отобранная на пищеблоке, по микробиологическим показателям не соответствует санитарным нормам.

«Данное нарушение создаёт угрозу для здоровья воспитанников и сотрудников данного учреждения, делает непригодной воду для питья, в связи с чем, деятельность летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе школы приостановлена судом на 30 суток», - сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.


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