Более 8 тыс жителей Удмуртии обратились в медучреждения с укусами клещей

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: chto-delat.su
По состоянию на 18 июня 2018 года в медицинские организации Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратились 8217 человек, из них – 1699 дети. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора, наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (4087), Можге (647), Воткинске (566), а также в Увинском (229), Шарканском (211), Кезском (175), Игринском (173), Якшур – Бодьинском (161) районах.

С начала текущего эпидемиологического сезона 5242 клеща исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита, из них в 171 (3,3%) выявлен возбудитель клещевого энцефалита; 3991 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в т.ч. в 1496 клещах (37,5%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

По состоянию на 18 июня 2018 года против клещевого энцефалита привито 45522 жителя республики, в том числе – 24956 детей в возрасте до 14 лет.

Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу.

Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и т.д.

Управление Роспотребнадзора напоминает жителям республики, что вакцинация – это самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита.

Перечень лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», проводящих диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей, можно посмотреть здесь.


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