Дезертира из Удмуртии задержали на родине после оставления военной части в Йошкар-Оле

Опубликована: Сегодня 14:30



фото: vkpress.ru фото: vkpress.ru

Уроженец Удмуртии проходил службу в Марий Эл. Солдат самовольно покинул часть 13 июня и, по предварительной информации, сразу после побега обратился в Комитет солдатских матерей, пожаловавшись на плохое к нему отношение в части.Причины поступка молодого человека сейчас выясняются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).