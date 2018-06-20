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Дезертира из Удмуртии задержали на родине после оставления военной части в Йошкар-Оле
Опубликована: Сегодня 14:30 Солдата-срочника задержали в Удмуртии после того, как он покинул место службы в Йошкар-Оле. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в военной комендатуре Ижевского гарнизона, в настоящее время молодой человек находится в военно-следственном отделе.
Уроженец Удмуртии проходил службу в Марий Эл. Солдат самовольно покинул часть 13 июня и, по предварительной информации, сразу после побега обратился в Комитет солдатских матерей, пожаловавшись на плохое к нему отношение в части.
Причины поступка молодого человека сейчас выясняются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).