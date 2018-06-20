С начала года в Удмуртии 10 человек погибли по вине пьяных водителей

Опубликована: Сегодня 15:42



фото: newstracker.ru фото: newstracker.ru

Каждый, кто садится за руль, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в любую секунду рискует перейти из разряда нарушителей Правил дорожного движения в разряд преступников.Так, в 2017 году на дорогах республики 207 человек сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В результате чего 38 человек погибли и 285 получили травмы различной степени тяжести.За 5 месяцев текущего года 48 человек сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В результате чего 10 человек погибли и 87 получили травмы.Если Вы стали очевидцем того, как водитель, имеющий признаки опьянения, управляет транспортным средством, или только собирается сесть за руль, то незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701, полицию по телефону «02» или«022» с мобильных телефонов.