С начала года в Удмуртии 10 человек погибли по вине пьяных водителей

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: newstracker.ru
Госавтоинспекция Удмуртской Республики напоминает участникам дорожного движения о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Садясь за руль после употребления алкоголя, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.

Каждый, кто садится за руль, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в любую секунду рискует перейти из разряда нарушителей Правил дорожного движения в разряд преступников.

Так, в 2017 году на дорогах республики 207 человек сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В результате чего 38 человек погибли и 285 получили травмы различной степени тяжести.

За 5 месяцев текущего года 48 человек сели за руль в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В результате чего 10 человек погибли и 87 получили травмы.

Если Вы стали очевидцем того, как водитель, имеющий признаки опьянения, управляет транспортным средством, или только собирается сесть за руль, то незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701, полицию по телефону «02» или
«022» с мобильных телефонов.


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