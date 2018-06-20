Два человека погибли в «Калине» на автодороге «Ижевск-Можга» при столкновении с КамАЗом

Опубликована: Сегодня 18:06



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Автомобилем Калина управлял мужчина 1963 года рождения. Двигался он в направлении Можги. При опережении (автомобиля - прим. ред.) по попутной обочине не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом», - рассказал «Сусанину» начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.На месте погиб водитель отечественной легковушки и пассажир, женщина 1971 года рождения. Водитель грузовика не пострадал.