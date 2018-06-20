Два человека погибли в «Калине» на автодороге «Ижевск-Можга» при столкновении с КамАЗом

Опубликована: Сегодня 18:06

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Два человека погибли на автодороге «Ижевск-Можга» при столкновении КамАЗа и «Лады-Калины». Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в 1 отделе УГИБДД МВД, авария произошла 19 июня около деревни Юськи.

«Автомобилем Калина управлял мужчина 1963 года рождения. Двигался он в направлении Можги. При опережении (автомобиля - прим. ред.) по попутной обочине не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом», - рассказал «Сусанину» начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

На месте погиб водитель отечественной легковушки и пассажир, женщина 1971 года рождения. Водитель грузовика не пострадал.


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