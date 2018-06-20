Пятеро ижевчан обманули Центр занятости населения на полмиллиона рублей

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: izhevsk.orgdir.ru фото: izhevsk.orgdir.ru

«С мая 2016 года по ноябрь 2017 года группой лиц по предварительному сговору путем обмана сотрудников ГКУ УП «Центра занятости населения г. Ижевска» предоставили заведомо ложные и недостоверные сведения для признания их в качестве безработных», - сообщили в республиканской прокуратуре.В результате они ежемесячно получали социальные выплаты - пособия по безработице как бывшие дети - сироты. Всего таким способом из бюджета было похищено 507267 рублей.Осужденные приговорены к различным наказаниям, в том числе в виде ограничения свободы сроком 1 год. Исковые требования потерпевшей стороны о взыскании незаконно полученных пособий удовлетворены в полном объеме.