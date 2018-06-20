Пятеро ижевчан обманули Центр занятости населения на полмиллиона рублей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: izhevsk.orgdir.ru
В Ижевска вынесен приговор в отношении пятерых местных жителей: четверо мужчин и женщина признаны виновными в мошенничестве при получении выплат, а также изготовлении и сбыте поддельных документов.

«С мая 2016 года по ноябрь 2017 года группой лиц по предварительному сговору путем обмана сотрудников ГКУ УП «Центра занятости населения г. Ижевска» предоставили заведомо ложные и недостоверные сведения для признания их в качестве безработных», - сообщили в республиканской прокуратуре.

В результате они ежемесячно получали социальные выплаты - пособия по безработице как бывшие дети - сироты. Всего таким способом из бюджета было похищено 507267 рублей.

Осужденные приговорены к различным наказаниям, в том числе в виде ограничения свободы сроком 1 год. Исковые требования потерпевшей стороны о взыскании незаконно полученных пособий удовлетворены в полном объеме.


Теги
пожар торговля алкоголь звезда правительство религия погода армия самолет безопасность технологии Владимир Путин школа свадьба зоопарк телевидение Новый год/Рождество убийство Госсовет УР туризм рейтинг транспорт розыск ГЖД инвалид промышленность Александр Волков штраф природа дети ЖКХ бюджет Игра спортсмен образование пристав Украина Сарапул медицина МВД Голливуд молодежь занятость музыка Воткинск терроризм Завьялово мода футбол дороги банк строительство Ижевск долг семья США СМИ видео Ува наркотики преступление Ижавто ДТП хоккей суд пенсия ИжГТУ ГИБДД Дмитрий Медведев Балезино фестиваль Глазов депутат вода МЧС полиция оружие Удмуртия животные конкурс творчество прокуратура ремонт праздник ветеран выставка лес Россия СКП Малая Пурга Можга выборы Москва бизнес физкультура финансы здоровье траур Интернет кино
Все теги
Яндекс.Погода