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За оскорбление судебного пристава-исполнителя ижевчанка заплатит штраф
Опубликована: Сегодня 09:42 За оскорбление представителя власти 39-летняя ижевчанка предстала перед судом, который назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тыс рублей.
Жительница Ижевска является должницей по четырём исполнительным производствам, общая сумма задолженности перед кредитной организацией, управляющей компанией, организацией топливно-энергетического комплекса и физическим лицом составляет 344 тыс рублей.
В коридоре Индустриального районного отдела судебных приставов женщина публично оскорбила судебного пристава-исполнителя, при исполнении ею своих должностных обязанностей, за что понесла уголовное наказание.