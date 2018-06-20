За оскорбление судебного пристава-исполнителя ижевчанка заплатит штраф

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: r42.fssprus.ru
За оскорбление представителя власти 39-летняя ижевчанка предстала перед судом, который назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тыс рублей.

Жительница Ижевска является должницей по четырём исполнительным производствам, общая сумма задолженности перед кредитной организацией, управляющей компанией, организацией топливно-энергетического комплекса и физическим лицом составляет 344 тыс рублей.

В коридоре Индустриального районного отдела судебных приставов женщина публично оскорбила судебного пристава-исполнителя, при исполнении ею своих должностных обязанностей, за что понесла уголовное наказание.


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