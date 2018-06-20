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До 15 лет лишения свободы грозит жителю Ижевска за убийство дочери
Опубликована: Сегодня 12:06 До 15 лет лишения свободы грозит жителю Ижевска за убийство дочери. Расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины уже завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
В апреля текущего года обвиняемый с самого утра употреблял спиртные напитки в квартире со своей 40-летней дочерью. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес несколько ударов ножом в грудь дочери. От полученных ударов женщина скончалась на месте.