До 15 лет лишения свободы грозит жителю Ижевска за убийство дочери

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: vd-tv.ru фото: vd-tv.ru

В апреля текущего года обвиняемый с самого утра употреблял спиртные напитки в квартире со своей 40-летней дочерью. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес несколько ударов ножом в грудь дочери. От полученных ударов женщина скончалась на месте.