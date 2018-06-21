Из-за распространения ротавирусной инфекции в Ижевске закрыли детский сад

Опубликована: 20 Июня 2018 г. 14:30



фото: bergamo-cleaning.ru фото: bergamo-cleaning.ru

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провело эпидемиологическое расследование, в ходе которого были отобраны пробы питьевой воды централизованного водоснабжения.По результатам лабораторных исследований были установлены нарушения гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований к качеству воды.