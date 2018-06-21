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Из-за распространения ротавирусной инфекции в Ижевске закрыли детский сад
Опубликована: 20 Июня 2018 г. 14:30 По решению суда в Ижевске на 23 суток приостановлена деятельность детского сада № 287. В мае текущего в дошкольном учреждении было зарегистрировано три случая заболевания ротавирусной инфекцией среди воспитанников сада.
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провело эпидемиологическое расследование, в ходе которого были отобраны пробы питьевой воды централизованного водоснабжения.
По результатам лабораторных исследований были установлены нарушения гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований к качеству воды.