За долг по налогам в 4,5 млн рублей у ижевчанки изъяли иномарку

Опубликована: 20 Июня 2018 г. 15:42

фото: r18.fssprus.ru
Жительница Ижевска задолжала по налоговым платежам 4,5 миллиона рублей, и судебный пристав Первомайского района возбудил по данному факту исполнительное производство.

Для получения информации о наличии у должницы движимого и недвижимого имущества и счетах в банках приставом были направлены запросы. Выяснилось, что гженщина является собственником автомобиля «Фольксваген-Гольф».

В результате было заведено розыскное дело. Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение иномарки, составил акт описи и ареста, и принудительно эвакуировал автомобиль. В случае неоплаты задолженности в течение 10 дней, транспортное средство будет передано на реализацию в Росимущество.


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