Год проведет в колонии-поселении житель Удмуртии, ударивший полицейского

Опубликована: 20 Июня 2018 г. 16:54

фото: pressa40.ru
На 1 год в колонию-поселение угодил молодой житель Якшур-Бодьинского района, ударивший полицейского по лицу.

«24 ноября 2017 года в селе Якшур-Бодья в помещении магазина обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сотруднику полиции, прибывшему по вызову работников магазина после установления факта порчи товара, один удар рукой по лицу, которое вреда здоровью не причинило», - сообщили в республиканской прокуратуре.

Молодого человека признали виновным и наказали лишением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.


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