Год проведет в колонии-поселении житель Удмуртии, ударивший полицейского

Опубликована: 20 Июня 2018 г. 16:54



фото: pressa40.ru фото: pressa40.ru

«24 ноября 2017 года в селе Якшур-Бодья в помещении магазина обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сотруднику полиции, прибывшему по вызову работников магазина после установления факта порчи товара, один удар рукой по лицу, которое вреда здоровью не причинило», - сообщили в республиканской прокуратуре.Молодого человека признали виновным и наказали лишением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.