В Удмуртии выросло число разводов и уменьшилась рождаемость

Опубликована: 20 Июня 2018 г. 18:06

фото: bestsemya.ru
В Удмуртии выросло число разводов. Как пишут Известия УР со ссылкой на данные Удмуртстата, с начала года зарегистрировано 2166 актов о расторжении брака. Это на 62 акта больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Вместе с тем, стало меньше и бракосочетаний. Всего за январь-май узаконили свои отношения 2360 пар. Это на 330 браков меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, в январе-мае 2018 года в республике родилось 6937 детей (на 525 детей меньше, чем вза тот же период 2017 года). Умерло 7977 человек (на 3 человека больше). Естественная убыль населения составила 1040 человек (в январе-мае предыдущего года - 512 человек).


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