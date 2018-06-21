|
Ночью в Ижевске сгорела летняя веранда развлекательного заведения
Опубликована: Сегодня 09:47 Минувшей ночью в Ижевске сгорела летняя веранда развлекательного заведения Дон Кихот на ул.Молодёжной,96. Как пишут очевидцы в группе ИГГС соцсети ВКонтакте, пожар произошел около 2 часов ночи 21 июня.
Огонь потушили оперативно прибывшие специалисты пожарной службы.
В комментариях к произошедшему горожане пишут, что пожар мог быть не случайным: жители соседних домов изначально были против появления летней веранды, откуда впоследствии стали доноситься крики отдыхающих и музыка.