Ночью в Ижевске сгорела летняя веранда развлекательного заведения

Опубликована: Сегодня 09:47

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Минувшей ночью в Ижевске сгорела летняя веранда развлекательного заведения Дон Кихот на ул.Молодёжной,96. Как пишут очевидцы в группе ИГГС соцсети ВКонтакте, пожар произошел около 2 часов ночи 21 июня.

Огонь потушили оперативно прибывшие специалисты пожарной службы.

В комментариях к произошедшему горожане пишут, что пожар мог быть не случайным: жители соседних домов изначально были против появления летней веранды, откуда впоследствии стали доноситься крики отдыхающих и музыка.


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