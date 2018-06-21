Ночью в Ижевске сгорела летняя веранда развлекательного заведения

Опубликована: Сегодня 09:47



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Огонь потушили оперативно прибывшие специалисты пожарной службы.В комментариях к произошедшему горожане пишут, что пожар мог быть не случайным: жители соседних домов изначально были против появления летней веранды, откуда впоследствии стали доноситься крики отдыхающих и музыка.