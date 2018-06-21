За задержку зарплаты в 68 тыс рублей в Воткинске арестовали «Бентли Континенталь»

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: r18.fssprus.ru
В Воткинске за задержку зарплаты приставы наложили арест на автомобиль «Бентли Континенталь», принадлежащий организации-должнику.

По решению суда, воткинская организация обязана произвести выплаты по трудовым правоотношениям в размере 68 тысяч рублей. В добровольном порядке и в установленные сроки решение суда должником исполнено не было. В рамках исполнительного производства судебный пристав получил информацию о наличии у организации на праве собственности автомобиля.

В ходе проведения разыскных мероприятий, около кафе в Воткинске приставами задержан «Бентли Континенталь», составлен акт описи и ареста. Автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования.

К слову, цена нового автомобиля «Бентли-Континенталь» на сегодняшний день начинается от 12 708 700 рублей.


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