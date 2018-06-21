Житель Удмуртии переспал с 13-летней девочкой и попал под уголовную ответственность

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: sakhalife.ru фото: sakhalife.ru

По данным следствия, весной текущего года 22-летний молодой человек познакомился с 13-летней девочкой, после чего у нее дома вступил с ней в половую связь.В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская и биологическая экспертиза.