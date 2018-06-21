При досрочном погашении кредита россиянам будут возвращать часть страховки

Опубликована: Сегодня 13:18



фото: solva.ru фото: solva.ru

«Речь идёт о возврате заёмщику части страховой премии за неистекший период страхования, если заёмщик досрочно погашает кредит», - пояснил он.Медведев отметил, что сейчас банки нередко не возвращают клиентам выплаченную страховую сумму, ссылаясь на действующие законы. Поправки потребуется внести в несколько документов.«В случае принятия этих законопроектов, у заёмщика в случае досрочного погашения кредита появится право вернуть часть денег, которые потрачены на страховку», - добавил премьер.