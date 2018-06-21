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При досрочном погашении кредита россиянам будут возвращать часть страховки
Опубликована: Сегодня 13:18 Правительство намерено вынести на рассмотрение законопроект, который в случае принятия позволит россиянам возвращать часть уплаченной страховки при досрочном погашении кредита. Как пишет Life, об этом сегодня на заседании кабмина заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Речь идёт о возврате заёмщику части страховой премии за неистекший период страхования, если заёмщик досрочно погашает кредит», - пояснил он.
Медведев отметил, что сейчас банки нередко не возвращают клиентам выплаченную страховую сумму, ссылаясь на действующие законы. Поправки потребуется внести в несколько документов.
«В случае принятия этих законопроектов, у заёмщика в случае досрочного погашения кредита появится право вернуть часть денег, которые потрачены на страховку», - добавил премьер.