При досрочном погашении кредита россиянам будут возвращать часть страховки

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: solva.ru
Правительство намерено вынести на рассмотрение законопроект, который в случае принятия позволит россиянам возвращать часть уплаченной страховки при досрочном погашении кредита. Как пишет Life, об этом сегодня на заседании кабмина заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Речь идёт о возврате заёмщику части страховой премии за неистекший период страхования, если заёмщик досрочно погашает кредит», - пояснил он.

Медведев отметил, что сейчас банки нередко не возвращают клиентам выплаченную страховую сумму, ссылаясь на действующие законы. Поправки потребуется внести в несколько документов.

«В случае принятия этих законопроектов, у заёмщика в случае досрочного погашения кредита появится право вернуть часть денег, которые потрачены на страховку», - добавил премьер.


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