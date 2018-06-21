Уже этим летом в Ижевске появится аэротруба

Опубликована: Сегодня 15:42



фото: naydem-vam.ru фото: naydem-vam.ru

Полет в аэродинамическом тренажёре полностью имитирует свободное падение при прыжке с парашютом, но при этом длиться на много дольше - например, при прыжке с парашютом с высоты в 4 км свободное падение длится всего около минуты.Летать в аэротрубе смогут дети от 5 лет, ограничение по весу - не более 120 кг. Полет в аэротрубе не рекомендуется беременным, а так же тем, кто имеет свежие травмы опорно-двигательного аппарата (вывихи, растяжения, переломы).Местонахождение и дата открытия аэрокомплекса пока не сообщаются.