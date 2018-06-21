Жительница Воткинска пожалела, что опубликовала в соцсети порноснимок соперницы

Опубликована: Сегодня 16:54



фото: fb.ru фото: fb.ru

Женщина 1988 года рождения 1 апреля этого года зашла с мобильного телефона своего сожителя в соцсеть «ВКонтакте» и увидела его переписку с незнакомой женщиной. Здесь же она нашла фотографию соперницы порнографического характера. Фото она скопировала, сохранила и на следующий день разместила на своей личной странице в той же соцсети.С учетом наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц, условно, с испытательным сроком в 1 год.