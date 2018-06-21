Ученые назвали продукты, способные вызвать стресс

Опубликована: Сегодня 18:06

фото: poembook.ru
Ученые назвали продукты, способные стать причиной стресса. Об этом сообщают Известия со ссылкой на портал Medikforum.ru.

В ходе эксперимента специалисты университета Лома Линды в США разделили лабораторных мышей на две группы, одну из которых кормили жирной пищей, а вторую — более полезной едой. В итоге было установлено, что те грызуны, которые питались несбалансированно, оказались более подверженными депрессии, чем их сородичи. Таким образом, ученые пришли к выводу, что не любая еда способна заряжать энергией и давать силы. Данные эксперимента можно применить и к людям, уверены научные сотрудники.

Так, опасной для человека можно считать всю пищу, которая богата насыщенными жирами, а особенно негативно влияют на нервную систему жирное мясо, фастфуд, молоко и жареная еда.

«Связь между депрессией и гастрономическими предпочтениями особенно выражена, если вредную еду человек предпочитал есть в подростковом возрасте», — уточнили ученые. Как утверждают американские медики, несбалансированный рацион обязательно приведет к проблемам с психологической устойчивостью.


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