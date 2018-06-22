В Удмуртии официально разрешили купаться на 6 пляжах

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: izh.holme.ru
На сегодняшний день Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике официально разрешила купаться на 6 пляжах: Центральном городском пляже Ижевска и пляжах в Глазове, Воткинске, Уве, Можге и в Чекериле.

Перед открытием купального сезона дно каждого водоема обследовано водолазами и очищено от опасных предметов. Перед началом и в период купального сезона состояние водного объекта контролируется на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам.


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