В Удмуртии официально разрешили купаться на 6 пляжах

Опубликована: Сегодня 09:42



фото: izh.holme.ru фото: izh.holme.ru

Перед открытием купального сезона дно каждого водоема обследовано водолазами и очищено от опасных предметов. Перед началом и в период купального сезона состояние водного объекта контролируется на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам.