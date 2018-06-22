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Тело 13-летнего подростка подняли со дна водоема в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:54 В Глазовском районе со дна водоема подняли тело 13-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, трагедия произошла на пруду хутора Березовый 19 июня.
«Водолазная группа поисково-спасательного отряда выехала на место проведения работ, произвела поиск в указанном месте и подняли тело погибшего со дна водоема», - говорится в сообщении спасателей.
Государственное учреждение Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» предупреждает. Чтобы уберечь себя и своих близких от несчастных случаев на воде следует соблюдать следующие правила поведения:
— купаться только в местах специально отведенных (пляжи);
— не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
— не подплывать к моторным, парусным судам, лодкам
— не прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
— не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— не допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся и др.,
— не подавать крики ложной тревоги;
— если Вы чувствуете, что начали тонуть, постарайтесь не терять самообладания и подать сигнал о помощи криком «помогите, спасите, тону!», не совершать хаотичных и резких движений, постараться перевести дыхание, делать глубокие вдох и выдох в воду тем самым стабилизировать частоту дыхания. Лечь на спину, и удерживая себя на плаву ожидать помощи;
— не умея плавать, не заходите в воду глубже пояса.
— не перегружайте шлюпки. Катаясь на лодке, не пересаживайтесь с места на место – лодка может перевернуться. При необходимости пересаживайтесь только у берега.