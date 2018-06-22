Тело 13-летнего подростка подняли со дна водоема в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: спасатели-удмуртия.рф фото: спасатели-удмуртия.рф

«Водолазная группа поисково-спасательного отряда выехала на место проведения работ, произвела поиск в указанном месте и подняли тело погибшего со дна водоема», - говорится в сообщении спасателей.Государственное учреждение Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» предупреждает. Чтобы уберечь себя и своих близких от несчастных случаев на воде следует соблюдать следующие правила поведения:— купаться только в местах специально отведенных (пляжи);— не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;— не подплывать к моторным, парусным судам, лодкам— не прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;— не купаться в состоянии алкогольного опьянения;— не допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся и др.,— не подавать крики ложной тревоги;— если Вы чувствуете, что начали тонуть, постарайтесь не терять самообладания и подать сигнал о помощи криком «помогите, спасите, тону!», не совершать хаотичных и резких движений, постараться перевести дыхание, делать глубокие вдох и выдох в воду тем самым стабилизировать частоту дыхания. Лечь на спину, и удерживая себя на плаву ожидать помощи;— не умея плавать, не заходите в воду глубже пояса.— не перегружайте шлюпки. Катаясь на лодке, не пересаживайтесь с места на место – лодка может перевернуться. При необходимости пересаживайтесь только у берега.