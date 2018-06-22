Надругавшегося над дочкой сожительницы жителя Удмуртии задержали в Москве

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: emigrados.ru фото: emigrados.ru

Ранее неоднократно судимый мужчина с ноября 2016 года по март 2017 года неоднократно надругался над 13-летней дочерью своей сожительницы. После произошедшего он скрылся и был задержан в конце 2017 года правоохранительными органами на территории Москвы, после чего помещен в следственный изолятор.Девочке была оказана психологическая помощь. В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские, психолого-психиатрические в отношении потерпевшей и обвиняемого.