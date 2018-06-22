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Надругавшегося над дочкой сожительницы жителя Удмуртии задержали в Москве
Опубликована: Сегодня 12:06 До 20 лет лишения свободы по статье «насильственные действия сексуального характера» грозит 35-летнему жителю Удмуртии, который полгода совращал несовершеннолетнюю дочь сожительницы. На сегодняшний день уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее неоднократно судимый мужчина с ноября 2016 года по март 2017 года неоднократно надругался над 13-летней дочерью своей сожительницы. После произошедшего он скрылся и был задержан в конце 2017 года правоохранительными органами на территории Москвы, после чего помещен в следственный изолятор.
Девочке была оказана психологическая помощь. В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские, психолого-психиатрические в отношении потерпевшей и обвиняемого.
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