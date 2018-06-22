Судебные приставы провели в Удмуртии массовые рейды по взысканию заработной платы

Опубликована: Сегодня 13:18



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В ходе рейда должники, не дожидаясь применения к ним мер принудительного взыскания, оплатили 148 тыс рублей. Эти деньги в ближайшее время поступят на расчётные счета взыскателей.В рамках 76 исполнительных производств о взыскании задолженности по зарплате на общую сумму 463 тыс рублей руководителям организаций-должников вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».По результатам проведённых рейдовых мероприятий в связи с фактическим исполнением будет окончено 33 исполнительных производства, граждане получат свою заработную плату на общую сумму 1,4 млн рублей.