В Ижевске закрыли несанкционированный детский лагерь для инвалидов

Опубликована: Сегодня 14:30

фото: iz.com.ua
В Октябрьском районе Ижевска прокуратура пресекла работу несанкционированного детского лагеря, организованного Центром помощи детям-инвалидам по слуху.

Выяснилось, что отдых несовершеннолетних не был согласован с Роспотребнадзором, а также отсутствовало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Кроме того, работающий с детьми сотрудник лагеря перед трудоустройством не был проверен на наличие судимостей, либо фактов уголовного преследования.

В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Деятельность лагеря была прекращена, сотрудник отстранен от работы.


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