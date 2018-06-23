В Ижевске закрыли несанкционированный детский лагерь для инвалидов

Опубликована: Сегодня 14:30



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Выяснилось, что отдых несовершеннолетних не был согласован с Роспотребнадзором, а также отсутствовало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Кроме того, работающий с детьми сотрудник лагеря перед трудоустройством не был проверен на наличие судимостей, либо фактов уголовного преследования.В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).Деятельность лагеря была прекращена, сотрудник отстранен от работы.