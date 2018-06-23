Гидравлические испытания в центре Ижевска пройдут не по графику

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: vladnews.ru
Компания «Удмуртские коммунальные системы» приступила к гидравлическим испытаниям теплосетей в центральной части Ижевска раньше намеченного срока.

По графику 16 этап опрессовок магистральных трубопроводов должен был пройти с 26 июня по 09 июля. По техническим причинам он был начат раньше запланированного срока. ООО «УКС» обращает внимание жителей, что корректировка графика опрессовок производится в целях более оперативного и качественного выполнения ремонтов теплотрасс, сокращения сроков проведения данных работ и количества домов, отключаемых от горячей воды.

Так, в связи с испытаниями и дальнейшим ремонтом тепловых магистралей с 21 июня по 5 июля планово прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

- 50 лет Октября 6а, 15, 21;
- Бородина 19, 21, 25;
- К.Маркса 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272;
- Коммунаров 224, 224б, 224в, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 315;
- Лихвинцева 25;
- Наговицына 2, 4, 6, 8, 10;
- Пушкинская 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243, 268;
- Свободы 228;
- Удмуртская 247, 247а, 247б, 247в, 247г, 249;
- пер.Широкий 36, 38, 40.

Вся информация об адресах и сроках проведения гидравлических испытаний также размещена на официальном сайте компании ООО «УКС», в разделе «Гидравлические испытания 2018».


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