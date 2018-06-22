В мошенничестве обвинили жителя Воткинска, подсунувшего продавцу билет «Банка приколов»

Опубликована: Сегодня 16:54

фото: murmansk247.ru
До 2 лет лишения свободы грозит жителю Воткинска, расплатившемуся в магазине билетом «Банка приколов». Уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины возбуждено по статье «мошенничество».

В апреле этого года обвиняемый расплатился в магазине «Красное и Белое» за купленную им пачку сигарет муляжом денежной купюры номиналом 5000 рублей, на котором написано «Пять тысяч дублей» и «сувенирная купюра», получив от ничего не подозревающего продавца сдачу.

«Своими действиями он причинил потерпевшему ущерб на сумму 4996 рублей 78 копеек», - уточнили в республиканской прокуратуре.


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