В мошенничестве обвинили жителя Воткинска, подсунувшего продавцу билет «Банка приколов»

Опубликована: Сегодня 16:54



фото: murmansk247.ru фото: murmansk247.ru

В апреле этого года обвиняемый расплатился в магазине «Красное и Белое» за купленную им пачку сигарет муляжом денежной купюры номиналом 5000 рублей, на котором написано «Пять тысяч дублей» и «сувенирная купюра», получив от ничего не подозревающего продавца сдачу.«Своими действиями он причинил потерпевшему ущерб на сумму 4996 рублей 78 копеек», - уточнили в республиканской прокуратуре.