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В мошенничестве обвинили жителя Воткинска, подсунувшего продавцу билет «Банка приколов»
Опубликована: Сегодня 16:54 До 2 лет лишения свободы грозит жителю Воткинска, расплатившемуся в магазине билетом «Банка приколов». Уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины возбуждено по статье «мошенничество».
В апреле этого года обвиняемый расплатился в магазине «Красное и Белое» за купленную им пачку сигарет муляжом денежной купюры номиналом 5000 рублей, на котором написано «Пять тысяч дублей» и «сувенирная купюра», получив от ничего не подозревающего продавца сдачу.
«Своими действиями он причинил потерпевшему ущерб на сумму 4996 рублей 78 копеек», - уточнили в республиканской прокуратуре.