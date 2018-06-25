В Удмуртии двухмесячная девочка попробовала печенье и умерла

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: esperantotraducciones.com
В Удмуртии двухмесячная девочка умерла, подавившись печеньем. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом сообщил врио министра внутренних дел региона Олег Мальцев.

Произошла трагедия в Малопургинском районе, когда пьяная мать оставила без присмотра троих детей.

«В одном из сел Малопургинского района 7 июня пьяная мать оставила без присмотра трех детей. Старшая, 4-летняя дочь, накормила печеньем свою двухмесячную сестренку, в результате чего ребенок задохнулся», - рассказал Олег Мальцев.


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