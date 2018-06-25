В Удмуртии двухмесячная девочка попробовала печенье и умерла

Опубликована: Сегодня 09:42



фото: esperantotraducciones.com фото: esperantotraducciones.com

Произошла трагедия в Малопургинском районе, когда пьяная мать оставила без присмотра троих детей.«В одном из сел Малопургинского района 7 июня пьяная мать оставила без присмотра трех детей. Старшая, 4-летняя дочь, накормила печеньем свою двухмесячную сестренку, в результате чего ребенок задохнулся», - рассказал Олег Мальцев.