Ижевчане смогут платить всего 17 рублей за поездку на городском автобусе

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: solreg.ru фото: solreg.ru

Это предложение будет действовать с 1 июля по 1 октября 2018 года и распространяется на оплату картами любого банка, оснащенными бесконтактным чипом, а также смартфонами с платежными приложениями SamsungPay, ApplePay и GooglePay.Такое снижение стоимости продиктовано стремлением транспортников максимально полно использовать современные возможности безналичных расчетов, стимулировать пассажиров расплачиваться за проезд не наличными, а при помощи удобных сервисов. Это позволяет упростить процесс оплаты и повысить собираемость, исключить необходимость размена, снизить издержки, связанные с наличным оборотом.Напомним, что пассажиры ИПОПАТ начали расплачиваться в автобусах банковскими картами и смартфонами год назад, с конца июня 2017 года. После проведения масштабного тестирования, внесения изменений и доработок в систему сервис стал доступен на городских и пригородных маршрутах. За этот период более 1,2 млн поездок оплачено при помощи банковской карты.