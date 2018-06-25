Ижевчане смогут платить всего 17 рублей за поездку на городском автобусе

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: solreg.ru
Для ижевчан, которые передвигаются по городу на маршрутных автобусах, ИПОПАТ объявляет акцию: при оплате проезда при помощи бесконтактной банковской карты VISA, MasterCard или МИР цена билета снизится с 20 до 17 рублей.

Это предложение будет действовать с 1 июля по 1 октября 2018 года и распространяется на оплату картами любого банка, оснащенными бесконтактным чипом, а также смартфонами с платежными приложениями SamsungPay, ApplePay и GooglePay.

Такое снижение стоимости продиктовано стремлением транспортников максимально полно использовать современные возможности безналичных расчетов, стимулировать пассажиров расплачиваться за проезд не наличными, а при помощи удобных сервисов. Это позволяет упростить процесс оплаты и повысить собираемость, исключить необходимость размена, снизить издержки, связанные с наличным оборотом.

Напомним, что пассажиры ИПОПАТ начали расплачиваться в автобусах банковскими картами и смартфонами год назад, с конца июня 2017 года. После проведения масштабного тестирования, внесения изменений и доработок в систему сервис стал доступен на городских и пригородных маршрутах. За этот период более 1,2 млн поездок оплачено при помощи банковской карты.


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