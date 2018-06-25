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Жара с кратковременными грозами сохранится в Удмуртии до конца недели
Опубликована: Сегодня 13:14 В ближайшие дни в Удмуртии сохранится жара. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в течение всей недели в послеобеденное время возможны грозы, ливни, может быть град и кратковременное усиление ветра.
Ночные температуры воздуха ожидаются около +15..+20 °С, днем воздух будет прогреваться до +28..+33 °С. «Данный температурный фон выше норм на 5-6 градусов», - уточняют синоптики.
В четверг, 28 июня, дневная температура воздуха поднимется до +29°С, а в пятницу и субботу, 29 и 30 июня, температурный фон снизится до дневных +25..+27 °С.