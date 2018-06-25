В Ижевске временно изменится расписание движения трамваев

Опубликована: Сегодня 15:38

фото: transit.parovoz.com
В Ижевске временно изменится расписание движения трамваев. Как сообщается в официальной группе ИжГЭТ в соцсети «ВКонтакте», связано это с ремонтом трамвайных путей в районе железнодорожного вокзала (на участке ост. «Ул. Гагарина. Сквер им. А.Титова» - ост. «Ул. Московская»).

Движение трамваев ул. Гагарина будет закрыто:
- 29 июня с 19:30 до 7:00 часов 30 июня;
- 30 июня с 19:30 до 7:00 часов 1 июля;
- 1 июля с 19:30 до 7:00 часов 2 июля.

В это время трамваи будут ходить по расписанию:
маршрут №1 – с 19:30 до окончания движения - «К-т Аврора» - «Депо 1»; с 05:00 до 07:00 «К-т Аврора» - «Ул. Огнеупорная»;
маршрут №9 – «Буммаш» - «Ул. Огнеупорная»;
маршрут №12 – «Депо 1 - Ул. Ворошилова»;
маршрут №5 – без изменения (по маршруту).


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