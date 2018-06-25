В Ижевске временно изменится расписание движения трамваев

Опубликована: Сегодня 15:38



фото: transit.parovoz.com фото: transit.parovoz.com

Движение трамваев ул. Гагарина будет закрыто:- 29 июня с 19:30 до 7:00 часов 30 июня;- 30 июня с 19:30 до 7:00 часов 1 июля;- 1 июля с 19:30 до 7:00 часов 2 июля.В это время трамваи будут ходить по расписанию:– с 19:30 до окончания движения - «К-т Аврора» - «Депо 1»; с 05:00 до 07:00 «К-т Аврора» - «Ул. Огнеупорная»;– «Буммаш» - «Ул. Огнеупорная»;– «Депо 1 - Ул. Ворошилова»;– без изменения (по маршруту).